2020-05-23T20:01:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 24 мая 2020: два новых смертельных случая, коечный фонд вырос в полтора раза

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 24 мая 2020 года
Есен Абилькенов
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 24 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 24 мая 2020 годаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 23 мая 2020 года.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей детям в возрасте от трех до 16 лет начнутся с 1 июня. Свыше 320 тысяч детей в Югре претендуют на них, суммарно на эти цели будет направлено более 3,2 млрд рублей. Заявления принимаются через портал госуслуг, МФЦ и ПФР.

Коечный фонд в окружной больнице Сургута, где проходят лечение 340 человек с коронавирусом и подозрением на него, к понедельнику увеличат в полтора раза, до 610 коек. Одобрено более 6000 заявок малого и среднего бизнеса с общим количеством сотрудников 26 тысяч человек на компенсацию заработной платы за апрель. Общая сумма компенсаций составила 79 миллионов рублей.

Принято решение по ограничению с 23 мая въезда и выезда граждан в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский на период эпидемиологического неблагополучия. Исключение – для работающих в указанных населенных пунктах при наличии подтверждающих документов или электронного уведомления. На дорогах к Лянтору, Федоровскому и Нижнесортымскому устанавливаются КПП для проверки документов и состояния здоровья въезжающих и выезжающих.

В Сургутский окружной клинической больнице скончались 2 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина 44 лет и женщина 42 лет – из Лянтора. Их лечение в обоих случаях было осложнено сопутствующими заболеваниями и закончилось летательным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На выплаты детям от 3 до 16 лет в Югре выделили более 3,2 млрд рублей
В Сургуте коечный фонд для лечения больных коронавирусом увеличат в полтора раза
В Югре ограничивают въезд в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский
Погода в Югре 23 мая: пасмурно с дождями
Жителям трех субъектов РФ временно запретили въезд в Югру
В Югру доставят дополнительное оборудование для проведения тестов на коронавирус
Суды Югры рассмотрели 4616 протоколов о нарушении режима самоизоляции
Подрядчик приступил к ремонту дорог Лянтора
Бывшего полицейского подозревают в получении взятки в Сургуте
Глава депздрава ХМАО подробно рассказал о стимулирующих выплатах медикам
Госавтоинспекторы ХМАО призвали родителей не оставлять детей одних в автомобиле
Выдача разрешения на перевозку пассажиров такси в ХМАО станет платной
Медики Сургута получили гуманитарную помощь
Руководителя УК в Нягани оштрафовали
Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе