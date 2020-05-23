Коронавирус в Югре, последние новости на 24 мая 2020: два новых смертельных случая, коечный фонд вырос в полтора раза

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 23 мая 2020 года.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей детям в возрасте от трех до 16 лет начнутся с 1 июня. Свыше 320 тысяч детей в Югре претендуют на них, суммарно на эти цели будет направлено более 3,2 млрд рублей. Заявления принимаются через портал госуслуг, МФЦ и ПФР.

Коечный фонд в окружной больнице Сургута, где проходят лечение 340 человек с коронавирусом и подозрением на него, к понедельнику увеличат в полтора раза, до 610 коек. Одобрено более 6000 заявок малого и среднего бизнеса с общим количеством сотрудников 26 тысяч человек на компенсацию заработной платы за апрель. Общая сумма компенсаций составила 79 миллионов рублей.

Принято решение по ограничению с 23 мая въезда и выезда граждан в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский на период эпидемиологического неблагополучия. Исключение – для работающих в указанных населенных пунктах при наличии подтверждающих документов или электронного уведомления. На дорогах к Лянтору, Федоровскому и Нижнесортымскому устанавливаются КПП для проверки документов и состояния здоровья въезжающих и выезжающих.

В Сургутский окружной клинической больнице скончались 2 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина 44 лет и женщина 42 лет – из Лянтора. Их лечение в обоих случаях было осложнено сопутствующими заболеваниями и закончилось летательным исходом.