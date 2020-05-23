Коронавирус в Югре, последние новости на 23 мая 2020: в Сургуте скончались два пациента

В Сургутский окружной клинической больнице скончались 2 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. Эту информацию подтердили в департаменте здравоохранения Югры.

Мужчина 44 лет и женщина 42 лет – из Лянтора. Как отмечают в оперштабе Югры, врачи сделали все возможное для спасения их жизней, но лечение в обоих случаях было осложнено сопутствующими заболеваниями и закончилось летательным исходом. Оперативный штаб Югры выражает соболезнования родным и близким.

Как подчеркнули в штабе, коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. Поэтому жителей округа призывают сблюдать меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания югорчане могут обратиться на единую «горячую линию» региона - 8 800 301 68 88 (работает круглосуточно).

Ранее в Югре было зафиксировано 13 смертей. Выздоровели 545 человек. Всего за последние сутки, по данным Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципальных образованиях. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 1568. В том числе четверо детей, пять человек в возрасте старше 65 лет.