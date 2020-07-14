Коронавирус в Югре, последние новости на 15 июля 2020: Ханты-Мансийск опять в антилидерах по приросту заболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 15 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 15 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 47 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 268 инфицированных.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в Ханты-Мансийске. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие югорчане по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 12742 случая коронавирусной инфекции, 7279 - выздоровели, 94 человека ранее умерли (один за минувшие сутки), 19752 жителей региона подлежат наблюдению, 42189 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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