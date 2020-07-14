В черте Югорска пожарные тушат лес

В Югорске из-за жаркой погоды вчера, 13 июля, произошло возгорание лесов на окраине населенного пункта. Для ликвидации очага площадью 20 гектар задействованы 93 человека и семь пожарных автомобилей, специалисты с помощью четырех бульдозеров создают минерализованные полосы для предотвращения распространения огня.

- Сейчас распространение пожара идет по двум направлениям. Распространение в сторону Югорска мы остановили, теперь работаем по локализации со стороны города Советский. На данный момент угрозы населенным пунктам нет, - пояснил заместитель начальника управления пожаротушения Главного управления МЧС России по Югре Дмитрий Волохин.

Он уточнил, что сосредоточенной группы сил и средств достаточно для ликвидации огня. Также к спасателям присоединились муниципальные службы спасения и добровольные пожарные.

Сейчас тяжелая техника прокладывает минерализованную полосу на встречу движения кромки огня. При необходимости на защиту населенных пунктов введут дополнительные силы.

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