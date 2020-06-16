Врач скорой помощи Сургута принял роды прямо в машине

Врач сургутской скорой помощи Максим Булай помог очередному югорчанину появиться на свет прямо в автомобиле.

- Беременная женщина ехала в такси из Лянтора в Сургут, когда начались схватки, вызвала скорую. Действовать нужно было быстро. Роженицу перенесли в карету скорой, и когда врач увидел, что ребенку, возможно, потребуется помощь реанимационной бригады, принял решение принимать роды прямо на ходу. У младенца было обвитие пуповиной, начиналась гипоксия, - уточнили в депздраве ХМАО.

- Я принял ребенка, растер его, он задышал, закричал, всё в порядке. В перинатальный центр приехали буквально через три минуты после того, как все закончилось, - пояснил Максим Булай.

Отмечается, что во врачебной практике Максима Булая – уже третьи подобные роды.

- Так, в прошлом году ребенка ему пришлось принимать прямо в «Тойоте витц». В маленькой машине место было только на переднем сиденье, но это не помешало врачу справиться с задачей, - рассказали в депздраве региона.