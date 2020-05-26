2020-05-26T11:13:41+03:00
Общество

В какие дни школьники Сургута напишут ЕГЭ?

Появилось официальное расписание
Руслан Савинов
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В какие дни школьники Сургута напишут ЕГЭ?В какие дни школьники Сургута напишут ЕГЭ?Фото: pixabay.com
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Рособрнадзор РФ официально опубликовал расписание ЕГЭ. Итак, 3 июля пройдут экзамены по литературе, географии и информатике.

- 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, - сообщают официальные ресурсы Рособрнадзора.

Кроме того, резервные дни запланированы на 24 июля по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля — по всем учебным предметам.

Отмечается, что вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

Напомним, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только выпускники, планирующие поступать в вузы и только по предметам для этого необходимым. Обязательные предметы сдавать не нужно. Аттестаты будут выданы по текущей успеваемости.

Добавим, что перенос начала экзамена не повлияет на сроки приемной кампании в вузах. Вскоре станут также известны даты проведения ОГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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