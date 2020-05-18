Коронавирус в Югре, последние новости на 19 мая 2020: инфекция проникла в поселения Сургутского района

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 19 мая 2020 года.

1. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе. Медики делают все необходимое для локализации инфекции. Всего за сутки Югре лабораторно подтверждены 86 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах.

2. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой призвал строже соблюдать режим самоизоляции:

- К сожалению, инфекция проникла в поселения. Постоянный приток инфекции происходит извне. Бороться с ней очень сложно. Поэтому хочу обратиться к жителям Сургутского района, в первую очередь землякам Лянтора, Нижнесортымского и Федоровского. От наших с вами усилий многое зависит. От того, как мы исправно с вами соблюдаем режим самоизоляции, масочный режим, режим социальной дистанции, зависит, будем ли мы болеть, - обратился к землякам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Он отметил, что при необходимости будут ужесточать меры в районе в случае ухудшения ситуации по распространению инфекции.

Итак, всего на 19 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1252 случая коронавирусной инфекции, 406 человек выздоровели, 9 человек ранее умерли, 7243 жителя региона подлежат наблюдению, 18534 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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