2020-05-18T19:11:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 19 мая 2020: инфекция проникла в поселения Сургутского района

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 19 мая 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус в Югре, последние новости на 19 мая 2020: инфекция проникла в поселения Сургутского районаКоронавирус в Югре, последние новости на 19 мая 2020: инфекция проникла в поселения Сургутского районаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 19 мая 2020 года.

1. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе. Медики делают все необходимое для локализации инфекции. Всего за сутки Югре лабораторно подтверждены 86 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах.

2. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой призвал строже соблюдать режим самоизоляции:

- К сожалению, инфекция проникла в поселения. Постоянный приток инфекции происходит извне. Бороться с ней очень сложно. Поэтому хочу обратиться к жителям Сургутского района, в первую очередь землякам Лянтора, Нижнесортымского и Федоровского. От наших с вами усилий многое зависит. От того, как мы исправно с вами соблюдаем режим самоизоляции, масочный режим, режим социальной дистанции, зависит, будем ли мы болеть, - обратился к землякам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Он отметил, что при необходимости будут ужесточать меры в районе в случае ухудшения ситуации по распространению инфекции.

Итак, всего на 19 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1252 случая коронавирусной инфекции, 406 человек выздоровели, 9 человек ранее умерли, 7243 жителя региона подлежат наблюдению, 18534 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 мая 2020 года составило 1252 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 18 мая 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У Лангепаса появился новый прокурор
В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков
Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма
Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?
Югорчанин убил отца утюгом ради денег
К обработке против клещей приступили в Когалыме
Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья
Сургутянин украл кусок поезда
Глава Сургутского района: «Будем ужесточать меры в случае ухудшения ситуации по распространению инфекции»
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
Детство заиграло: югорчанка украла конструктор «Лего» в магазине
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно