Югорчанин освободился из тюрьмы и через четыре часа заработал новый срок

Жителя Кондинского района приговорили осудили за применение насилия в отношении полицейского.

- Весной 2019 года оперуполномоченные ОМВД прибыли в поселок Ягодный. На одной из улиц они обнаружили, как «ВАЗ» съехал в кювет. За рулем оказался местный 39-летний житель, ранее неоднократно судимый. Мужчина сказал, что четыре часа назад приехал домой, вернулся из мест лишения свободы. По этому поводу с родственниками он употребил спиртное, а так как алкоголя не хватило, то решил съездить в магазин, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Югорчанин пытался покинуть место совершения правонарушения, а также нанес оперативнику удар по руке.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два с половиной года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строго режима.