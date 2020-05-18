2020-05-18T14:09:19+03:00
Происшествия

Югорчанин освободился из тюрьмы и через четыре часа заработал новый срок

Мужчина ударил полицейского
Руслан Савинов
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Югорчанин освободился из тюрьмы и через четыре часа заработал новый срокЮгорчанин освободился из тюрьмы и через четыре часа заработал новый срокФото: pixabay.com
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Жителя Кондинского района приговорили осудили за применение насилия в отношении полицейского.

- Весной 2019 года оперуполномоченные ОМВД прибыли в поселок Ягодный. На одной из улиц они обнаружили, как «ВАЗ» съехал в кювет. За рулем оказался местный 39-летний житель, ранее неоднократно судимый. Мужчина сказал, что четыре часа назад приехал домой, вернулся из мест лишения свободы. По этому поводу с родственниками он употребил спиртное, а так как алкоголя не хватило, то решил съездить в магазин, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Югорчанин пытался покинуть место совершения правонарушения, а также нанес оперативнику удар по руке.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два с половиной года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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