Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 мая 2020 года составило 1252 человека

Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 мая 2020 года: 1252 человека, за сутки зафиксировано 86 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9709 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4207 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 290 678 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 209 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 91 смерть по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2722 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 1252 случая заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.