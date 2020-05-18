Спасатели Сургута помогли вычистить вольеры приюта для бездомных животных

Центр помощи бездомным животным «Переправа» выразил благодарность пожарным Сургута на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте»за помощь в уборке вольеров.

- Настоящий добровольный боевой расчет, состоящий из действующих пожарных, помог в уборке вольеров. В центре пока нет подключения к воде и к электричеству, поэтому о влажной уборке мы могли только мечтать, но благодаря огнеборцам мечта стала реальностью. Пожарные к делу подошли основательно, промывая каждый вольер от потолка до пола. Воды не жалели, поэтому шесть тонн улетели незаметно, - сообщают добровольцы.

Отмечается, что воды хватило только на половину собачьих домиков. После этого огенборцы убыли на дозаправку, а через 15 минут промывка вольеров была продолжена до конца.