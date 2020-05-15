Коронавирус в Югре, последние новости на 16 мая 2020: ход снятия ограничений и выплаты врачам

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 16 мая 2020 года.

1. В Югре усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию региона. Решение об этом прозвучало на заседании оперштаба.

2. Ограничения из-за коронавируса в Югре будут снимать в три этапа. Регион подготовился к разным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

Например, на первом – возобновят работу отдельные организации, ИП, деятельность которых связана с потребителями с соблюдением ряда условий. Будет снят запрет на прогулки на улице, совместно не более двух человек с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания людей.

3. В Пыть-Яхе первый случай заражения коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

4. В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента.

5. Эксперты заявили, что Югра еще не готова к ослаблению режима самоизоляции. Мнения подкреплены аргументами.

- Темп прироста случаев внебольничной пневмонии, который мы наблюдаем, в среднем превышает почти на 64% многолетний уровень за три года. Кроме того, есть летальные случаи. Мы не можем сказать, что у нас обстановка, предполагающая действия для режима послабления, - заявила руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева.

Итак, всего на 16 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 965 случаев коронавирусной инфекции, 356 человек выздоровели, восемь человек ранее умерли, 6 604 жителя региона подлежат наблюдению, 17 997 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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