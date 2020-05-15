2020-05-15T19:20:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 16 мая 2020: ход снятия ограничений и выплаты врачам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 16 мая 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус в Югре, последние новости на 16 мая 2020: ход снятия ограничений и выплаты врачамКоронавирус в Югре, последние новости на 16 мая 2020: ход снятия ограничений и выплаты врачамФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 16 мая 2020 года.

1. В Югре усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию региона. Решение об этом прозвучало на заседании оперштаба.

2. Ограничения из-за коронавируса в Югре будут снимать в три этапа. Регион подготовился к разным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

Например, на первом – возобновят работу отдельные организации, ИП, деятельность которых связана с потребителями с соблюдением ряда условий. Будет снят запрет на прогулки на улице, совместно не более двух человек с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания людей.

3. В Пыть-Яхе первый случай заражения коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

4. В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента.

5. Эксперты заявили, что Югра еще не готова к ослаблению режима самоизоляции. Мнения подкреплены аргументами.

- Темп прироста случаев внебольничной пневмонии, который мы наблюдаем, в среднем превышает почти на 64% многолетний уровень за три года. Кроме того, есть летальные случаи. Мы не можем сказать, что у нас обстановка, предполагающая действия для режима послабления, - заявила руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева.

Итак, всего на 16 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 965 случаев коронавирусной инфекции, 356 человек выздоровели, восемь человек ранее умерли, 6 604 жителя региона подлежат наблюдению, 17 997 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года приближается к тысяче человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 мая 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пациентов привозят с синей кожей, в глазах у них страх смерти»: Шокирующий дневник реаниматолога о спасении больных с коронавирусом
Врач подробно расписал, как Covid-19 поражает организм, что нужно делать, чтобы избежать аппарата ИВЛ, как приходится откачивать больных, и почему те впадают в кому
"У врачей заклеена переносица, а у кого нет - кровавые раны". Пациентка и сотрудница Кремлевки сняла фильм о "красной зоне" коронавируса
Пресс-секретарь ЦКБ Ольга Сорокина рассказывает про съемки, которые продолжались неделю - в реанимации, палатах, и лаборатории [видео]
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Новости 24
В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента
Перенос ЕГЭ в Сургуте 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
Уже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в мае
Последний звонок в Сургуте 2020: будет ли проходить и когда состоится
Ребенок сломал нос в детском саду Нижневартовска
Стали известны сроки отключения горячего водоснабжения в Нижневартовске
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием на кухне
Рыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в Сербию
В Пыть-Яхе первый случай заражения коронавирусом
Ограничения из-за коронавируса в Югре будут снимать в три этапа
Более 500 недостроенных объектов введут в строй в ХМАО за 5 лет
У пьяного водителя в Сургуте обнаружили наркотики
Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляции
Сургутянин через мобильный банк тайно перевел деньги с карты подруги
Ряд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районе
Вартовчанка прописала у себя на даче толпу мигрантов
«Опель Зафира» перевернулась в кювет в Сургутском районе