Эксперты заявили, что Югра еще не готова к ослаблению режима самоизоляции

Представители Роспотребнадзора по ХМАО заявили на заседании оперштаба региона, что Югре еще рано переходить на первый этап послаблений режимов самоизоляции и повышенной готовности.

- Темп прироста случаев внебольничной пневмонии, который мы наблюдаем, в среднем превышает почти на 64% многолетний уровень за три года. Кроме того, есть летальные случаи. Мы не можем сказать, что у нас обстановка, предполагающая действия для режима послабления, - заявила руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева.

Итак, показатели на сегодняшний день: коэффициент распространения инфекции - 0,83, для первого этапа снятия ограничений такой коэффициент должен составлять <1. Кроме того, показатель охвата тестированием населения – 123,5 метод ПЦР на 100 тысяч человек, а для 1 этапа для снятия ограничений необходимо достичь >70 тестов населения по методу ПЦР на 100 тысяч человек. Наконец, наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 575. Это 51%, а для первого этапа снятия ограничений необходимо >50%.