В Югре усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию региона

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба объявила о нескольких важных решениях властей региона.

Так, в регионе будет усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию округа. В частности, будет введена обязательная самоизоляция или размещение в обсерваторах граждан, въезжающих в Югру из отдельных регионов РФ.

- Поручаю аппарату губернатора совместно с профильными департаментами, управлением Роспотребнадзора внести проект решения по дополнительным мерам в отношении взъезжающих на территорию автономного округа граждан, необходимым для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, - заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.