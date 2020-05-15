2020-05-15T14:49:29+03:00
Общество

В Югре усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию региона

Решение об этом прозвучало на заседании оперштаба
Руслан Савинов
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В Югре усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию регионаВ Югре усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию регионаФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба объявила о нескольких важных решениях властей региона.

Так, в регионе будет усилят контроль за состоянием здоровья въезжающих на территорию округа. В частности, будет введена обязательная самоизоляция или размещение в обсерваторах граждан, въезжающих в Югру из отдельных регионов РФ.

- Поручаю аппарату губернатора совместно с профильными департаментами, управлением Роспотребнадзора внести проект решения по дополнительным мерам в отношении взъезжающих на территорию автономного округа граждан, необходимым для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, - заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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