2020-05-15T11:16:36+03:00
Общество

Плавучая поликлиника раньше срока начнет свой путь по рекам Югры

Жителей отдаленных населенных пунктов ждут осмотры у профильных специалистов
Руслан Савинов
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Плавучая поликлиника раньше срока начнет свой путь по рекам Югры. Фото пресс-службы думы ХМАО.Плавучая поликлиника раньше срока начнет свой путь по рекам Югры. Фото пресс-службы думы ХМАО.
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Плавполиклиника на базе теплохода «Николай Пирогов» подготовилась к летней навигации. В 2020 году из-за теплой весны специалисты Центра профессиональной патологии начнут работу в отдаленных пунктах региона раньше привычного времени.

- Опираясь на многолетний опыт, теплоход отходил от причала города Ханты-Мансийска в первых числах июня. Но из-за ранней и теплой весны ледоход на реках Югры прошел раньше, что позволяет сдвинуть летнюю навигацию на более ранние сроки, - отметил депутат Думы Югры Николай Ташланов.

Сперва работа специалистов начнется в поселке Луговой Кондинского района: 25 мая вместо 1 июня, как планировалось ранее. К ранее согласованным населенным пунктам добавится село Саранпауль Березовского района с населением три тысячи человек.

Добавим, что жители деревень и поселков смогут пройти флюорографические, маммографические и ультразвуковые обследования, медосмотры, врачебные консультации, специализированные и лабораторные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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