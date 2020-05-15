2020-05-15T10:56:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года приближается к тысяче человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года приближается к тысяче человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года приближается к тысяче человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 мая 2020 года: 965 человек, за сутки зафиксирован 39 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 10 598 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4696 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 262 843 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 113 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2418 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 965 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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