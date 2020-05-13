Коронавирус в Югре, последние новости на 14 мая 2020: режим работы детских садов и проверка аппаратов ИВЛ в регионе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 14 мая 2020 года.

1. В ХМАО детские сады работают в штатном режиме для детей, чьи родители по истечению периода нерабочих дней вышли на работу. Данное решение приняли представители регионального оперативного штаба.

- Если работник, по прежнему, выполняет свои трудовые обязанности в удаленном режиме или один из родителей детей временно находится дома, то рекомендовано воздержаться от посещения дошкольных образовательных организаций, - рассказали - в пресс-службе депобразования региона.

2. Центр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавируса. На стройплощадке сейчас вдвое меньше рабочих из-за ограничительных мер.

3. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске.

4. Специалисты приступили к тотальной дезинфекции Лянтора против коронавируса.

5. В ХМАО проверят аппараты ИВЛ. Повод для проверки – инциденты в Санкт-Петербурге и Москве.

Итак, всего на 14 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 865 случаев коронавирусной инфекции.

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