2020-05-13T09:33:53+03:00
Общество

Энтомологи Югры рассказали, как обнаружить клещей на дачном участке

Обращаем внимание, что работы нужно проводить в спецодежде
Руслан Савинов
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Энтомологи Югры рассказали, как обнаружить клещей на дачном участке. Фото пресс-службы администрации Покачей.Энтомологи Югры рассказали, как обнаружить клещей на дачном участке. Фото пресс-службы администрации Покачей.
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В городе Покачи трое человек стали жертвами клещей. По данным пресс-службы администрации города, один из паразитов, предположительно, приехал из другого региона, второй нашел носителя на трассе, третий - на даче.

- Сегодня, 13 мая в городе и окрестностях проведут акарицидную обработку. А перед ней в обязательном порядке провели контрольное мероприятие, - рассказали специалисты.

Известно, что клещей «выводят на чистую воду» с помощью белой ткани. Необходимо только провести ей по траве: паразиты мгновенно на ней оседают.

- Таким способом можно пользоваться дачникам для устрашения вредных членистоногих на своем участке. Достаточно раз в день перед садовыми работами обойти территорию с таким «белым флагом». Проводить такую процедуру нужно чаще, когда есть питомцы. Домашние животные переносят клещей с места на место, - поделилась энтомолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО в Лангепасе и Покачах» Карлыгаш Раизова.

Она отметила, что клещи-самки больше самцов и, как утверждают энтомологи, более активны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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