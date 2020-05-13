Энтомологи Югры рассказали, как обнаружить клещей на дачном участке

В городе Покачи трое человек стали жертвами клещей. По данным пресс-службы администрации города, один из паразитов, предположительно, приехал из другого региона, второй нашел носителя на трассе, третий - на даче.

- Сегодня, 13 мая в городе и окрестностях проведут акарицидную обработку. А перед ней в обязательном порядке провели контрольное мероприятие, - рассказали специалисты.

Известно, что клещей «выводят на чистую воду» с помощью белой ткани. Необходимо только провести ей по траве: паразиты мгновенно на ней оседают.

- Таким способом можно пользоваться дачникам для устрашения вредных членистоногих на своем участке. Достаточно раз в день перед садовыми работами обойти территорию с таким «белым флагом». Проводить такую процедуру нужно чаще, когда есть питомцы. Домашние животные переносят клещей с места на место, - поделилась энтомолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО в Лангепасе и Покачах» Карлыгаш Раизова.

Она отметила, что клещи-самки больше самцов и, как утверждают энтомологи, более активны.