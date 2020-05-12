Коронавирус в Югре, последние новости на 13 мая 2020: подробности о масочном режиме и возобновление работы призывных комиссий

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 13 мая 2020 года.

1. В Югре начал действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, общественных местах, в закрытых помещениях общественного пользования.

- Это необходимая мера. Отдельно обращаю внимание граждан, работающих в организациях, деятельность которых не приостановлена, и страдающих хроническими заболеваниями: гипертония, сердечно-сосудистые заболевания. Во избежание ухудшения самочувствия при ношении маски, старайтесь по возможности не пользоваться общественным транспортом, особенно в жаркую погоду, - пояснила глава региона Наталья Комарова.

2. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Губернатор ХМАО дала пояснения о режиме обучения школьников. Подробности в нашем материале.

4. Более полутора тысяч медработников Югры получат дополнительные выплаты. Глава депздрава региона пояснил, кто именно получит финансовое поощрение.

5. Призывные комиссии ХМАО возобновили работу. На пунктах введены беспрецедентные меры безопасности.

Итак, всего на 13 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 822 случая коронавирусной инфекции, 260 человек выздоровели, шестеро пациентов ранее умерли, 6 827 жителей региона подлежат наблюдению, а 16 841 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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