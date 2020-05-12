2020-05-12T10:21:24+03:00
Общество

В Югре начался обязательный масочный режим

Эксперты дали пояснения по использованию масок
Руслан Савинов
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В Югре начался обязательный масочный режимВ Югре начался обязательный масочный режимФото: pixabay.com
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С 12 мая в ХМАО введен масочный режим. Югорчан призывают соблюдать социальную дистанцию.

- Надевать маску гражданам необходимо в лифте, в подъезде, при пересечении закрытых пространств без свободного движения воздуха, - дала уточнения об использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Она также добавила, что гуляя на свежем воздухе – там, где хорошо перемещаются воздушные массы, не нужно носить маску.

- Необходимо дышать свежим воздухом для того, чтобы укреплять иммунитет, - напомнили югорчанам врачи.

Однако в закрытых помещениях необходимо надевать маску и использовать перчатки либо антисептики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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