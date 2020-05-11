Коронавирус в Югре, последние новости на 12 мая 2020 г.: умер шестой заболевший, маски на улице носить не надо

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 11 мая 2020 года. За сутки в Югре выявлено 84 новых заболевших.

Общее число заразившихся в округе выросло до 777 человек. При этом 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Нефтеюганской окружной больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус». У него была тяжёлая форма пневмонии. Пациенту было 48 лет, он жил и работал в Нефтеюганске.

В окружном управлении Роспотребнадзора жителям разъяснили, что надевать маску необходимо в лифте, в подъезде, при пересечении закрытых пространств без свободного движения воздуха. Гуляя на свежем воздухе, не нужно носить маску. Необходимо дышать свежим воздухом для того, чтобы укреплять иммунитет.