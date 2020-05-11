Шестой пациент умер в Югре от коронавируса

В Нефтеюганской окружной больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус». У него была тяжёлая форма пневмонии, эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Югры.

Пациенту было 48 лет, он жил и работал в Нефтеюганске. Заболевание проходило в тяжелой форме, мужчина был подключён к аппарату ИВЛ. Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями.

– Более недели он провел в реанимационном отделении, но в результате наступил летальный исход, – отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, находясь в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, отметили в оперативном штабе Югры, выразив соболезнования родным и близким пациента.

В штабе в очередной раз призвали соблюдать меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции, подчеркнув, что коронавирусная инфекция может быть опасна для людей любого возраста.При первых признаках заболевания обратитесь на единую «горячую линию» региона - 8 800 301 68 88 (работает круглосуточно).

Ранее в Югре было зафиксировано 5 смертей. Таким образом, по состоянию на 11 мая в округе от коронавирусной инфекции умерли 6 человек, 247 выздоровели.