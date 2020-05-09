Наталья Комарова поздравила ветеранов Югры с Днем Победы

Губернатор Югры Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню и поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Она отметила, что 2020 год в России – Год памяти и славы. 9 мая для граждан России – священный день.

– Мы готовились к нему так, чтобы передать наше тепло, радость, заботу каждому из вас, дорогие ветераны, каждому защитнику Родины. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Но это не помешает нам поздравить с главным праздником наших героев – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, рассказать нашим детям, внукам о них. Вечный огонь в наших сердцах, – сказала глава региона.

В Югре прошла серия праздничных мероприятий. Фото: правительство Югры

Она напомнила, что сегодня в Югре в онлайн-формате проходит шествие «Бессмертного полка». Кроме того, в Югре создаётся «Сад памяти» в честь Великой Победы – в течение года будет высажено более 46 тысяч саженцев. Всем ветеранам Югры поступят телефонные поздравления. В городах и поселках у домов ветеранов пройдут торжественные парады Победы. В 22 муниципалитетах фронтовые бригады дадут концерты под окнами защитников Отечества.

– Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! Сейчас по поручению ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца, нашего земляка Ивана Петровича Шестакова из города Урая, как волонтер «Победы» от его имени, от имени ветеранов Великой Отечественной войны, всех югорчан возложила цветы к памятнику защитникам Отечества в Ханты-Мансийске. Весь мир отмечает 75-годовщину Великой Победы над фашизмом, – сказала губернатор.

Как подчеркнула Наталья Комарова, югорчане во время Великой Отечественной войны работали на пределе человеческих сил, воевали бесстрашно, мужественно, не щадя своей жизни. Истории тех, кто ковал Победу на фронте и тылу, бережно хранятся в каждой югорской семье.

– 74 года вся страна замирала в минуте молчания, отдавая дань памяти защитникам Отечества. Сегодня вся страна склонит головы перед светлой памятью не вернувшихся с полей сражений, покинувших нас ветеранов. В 19 часов будет дан отсчет 75-й общенациональной минуте молчания. Мы вспомним поименно тех, кто насмерть стоял за каждый рубеж Родины, был замучен в плену, от зари до зари ковал Победу в тылу, погиб от голода в Блокадном Ленинграде, кто не вернулся с войны, кого уже нет с нами, – добавила глава региона.

По окончании минуты молчания она пригласила земляков с портретами своих близких, которые участвуют в народном шествии «Бессмертный полк», выйти на балконы или поставить их в окне дома.

В честь 9 Мая в Югре проводится множество праздничных акций и мероприятий. 8-10 мая в округе впервые проходит акция «Бессмертный полк в небе». В разных городах небо поднимется единственная в стране женская пилотажная группа «Барсы» на 6 самолетах «Як» с символикой «Бессмертного полка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/778159" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в небе.

Эскадрилья совершает полеты с портретами участников войны над городами Югры. На бортах закреплено более тысячи фотографий фронтовиков, предоставленных жителями округа.

8 мая состоялся первый полет над Ханты-Мансийском. Сегодня пилоты снова пролетели в районе окружного центра и Сургута. 10 мая пилотажная группа пролетит над Нижневартовском и Мегионом. Организаторы отметили, что идея акции связана с тем, что традиционный парад 9 Мая был отменен из-за пандемии коронавируса. Поэтому региональная федерация самолетного спорта Югры предложили поднять портреты «Бессмертного полка» в небо. Напомним, проект стал победителем первого в 2020 году конкурса грантов губернатора Югры.

Также в Сургуте состоялась акция «Знамя Победы». Над городом пролетел вертолет, на борту которого находилось знамя Победы. Воздушное судно посетило Мемориал Славы и другие значимые городские объекты. Жители могли наблюдать за полетом вертолета со знаменем Победы. Также по улицам проехали ретро-автомобили в флагами военных лет.