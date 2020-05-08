2020-05-08T18:13:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020: сколько стоит самая дорогая маска в ХМАО и продление режима самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 9 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020: сколько стоит самая дорогая маска в ХМАО и продление режима самоизоляцииКоронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020: сколько стоит самая дорогая маска в ХМАО и продление режима самоизоляцииФото: pixabay.com
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1. Главная новость дня: режим самоизоляции в Югре продлили.

- В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно, - пояснила губернатор Наталья Комарова.

2. Вторая не менее важная новость - учебный год в регионе завершат досрочно:

- Для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая, учащиеся 5-11 классов завершают учебный год в соответствии с утвержденным графиком образовательного процесса в дистанционном формате, - заявила Наталья Комарова.

3. Еще 14 югорчан излечились от коронавируса.

4. Почти сто человек работают на горячей линии Югры по противодействию коронавирусу. Телефон принимает звонки круглосуточно: 8-800-301-68-88.

5. Большинство новых случаев заражения коронавирусом на этот раз произошли в Нижневартовске.

6. Самую дорогую медицинскую маску Югры обнаружили в Мегионе. Известно, что аптек-нарушителей ожидают меры антимонопольного реагирования.

Итак, всего на 9 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 583 случая коронавирусной инфекции, 189 человек выздоровели, четверо пациентов ранее умерли, 6766 жителей региона подлежат наблюдению, а 15 829 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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