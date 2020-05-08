Учебный год в ХМАО завершат досрочно

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщила о нескольких важных решениях властей ХМАО.

- Для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая, учащиеся 5-11 классов завершают учебный год в соответствии с утвержденным графиком образовательного процесса в дистанционном формате, - заявила Наталья Комарова.

Отметим, что 14 мая состоится заседание профильной окружной комиссии по вопросам летнего отдыха детей.

- К тому моменту должны быть утверждены рекомендации Роспотребнадзора, и на их основании будут приняты решения о формате и сроках организации этой деятельности, - пояснила глава региона.