2020-05-08T13:42:19+03:00
Общество

Учебный год в ХМАО завершат досрочно

Изменения утверждены правительством региона
Руслан Савинов
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Учебный год в ХМАО завершат досрочноУчебный год в ХМАО завершат досрочноФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщила о нескольких важных решениях властей ХМАО.

- Для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая, учащиеся 5-11 классов завершают учебный год в соответствии с утвержденным графиком образовательного процесса в дистанционном формате, - заявила Наталья Комарова.

Отметим, что 14 мая состоится заседание профильной окружной комиссии по вопросам летнего отдыха детей.

- К тому моменту должны быть утверждены рекомендации Роспотребнадзора, и на их основании будут приняты решения о формате и сроках организации этой деятельности, - пояснила глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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