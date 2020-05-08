Режим самоизоляции в Югре продлили
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщила, что режим самоизоляции продлевается.
- В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно, - пояснила Наталья Комарова.
Напомним, что к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 583 случая коронавирусной инфекции, 189 человек выздоровели, четверо пациентов ранее умерли, 6766 жителей региона подлежат наблюдению, а 15 829 югорчан сняты с медицинского наблюдения
ИСТОЧНИК KP.RU