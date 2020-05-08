Высотка в Сургуте стала светящейся открыткой ко Дню Победы

Представители среднего и крупного бизнеса Сургута к 9 мая преподнесли городу необычный подарок. Подробнее об этом сообщила на своей официальной странице в социальной странице «ВКонтакте» градоначальник Вадим Шувалов.

- Одно из городских зданий теперь украсит интерактивный медиафасад на 184 светильника с разрешением в 9900 пикселей. На него можно выводить самые разные видеоэффекты: от повседневных, вроде температуры воздуха, до праздничных. Сейчас главной темой медиафасада, конечно, стал День Победы, - написал Вадим Шувалов.

Сургутяне в соцсетях отмечают, что подарок выглядит очень эффектно. Мэр города отметил и другие плюсы светящего презента:

- И пользоваться просто: с помощью интеллектуальной системы управления. Дарители предпочли остаться неизвестными для широкой общественности. Но искренне благодарю за этот добрый жест, - пояснил Шувалов.