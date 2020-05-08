2020-05-08T09:08:23+03:00
Общество

Гигантский комплекс для выращивания овощей появится в ХМАО

Тысячи тонн томатов и огурцов будут производить для югорчан
Руслан Савинов
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Гигантский комплекс для выращивания овощей появится в ХМАОГигантский комплекс для выращивания овощей появится в ХМАОФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова по видеоконференцсвязи провела совещание по реализации инвестпроектов на территории региона

Участники обсудили проекта по строительству в Лангепасе тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. Объем инвестиций - 2,6 миллиарда рублей, начать возведение комбината планируется в 2020-2021 годах. Общая площадь занимаемого земельного участка 13 гектаров, а тепличного комплекса – 7,2 гектара.

- Ожидается, что комбинат ежегодно будет производить около 2,6 тысячи тонн томатов, 2,2 тысячи тонн огурцов. Это позволит круглый год обеспечивать югорчан свежими овощами, снизить дефицит овощей в регионе на 30%, - стало известно от пресс-службы правительства ХМАО. Реализация проекта позволит создать 135 рабочих мест.

По словам инвестора, при строительстве комплекса используют самые современные технологии: теплицы пятого поколения, осветительное оборудование.

С помощью компьютерных технологий будет производиться управление микроклиматом, фотосинтезом, капельным поливом и подачей питательных растворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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