Сургут остался без салюта на 9 мая

Власти Сургута решили не запускать салют в День Победы, 9 мая. Причину отмены угадать не сложно: непростая эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе администрации города, фейерверк сургутяне увидят позднее после снятия ограничительных мер. Однако даже приблизительную дату никто из чиновников не назвал.

- Салюта в Сургуте на 9 мая не будет, решение принято. Все события в этот день продуманы и организованы, чтобы минимизировать очное участие горожан. Салют — такая акция, которая способствует массовому скоплению людей. Салют Победы, концерты, мероприятия обязательно состоятся тогда, когда это станет возможно с точки зрения эпидемической обстановки, — успокоил глава комитета культуры и туризма Сургута Антон Акулов.

Напомним, всего на 8 мая 2020 года в ХМАО зарегистрирован 551 случай коронавирусной инфекции: 175 человек выздоровели, четверо пациентов ранее умерли.