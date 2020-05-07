2020-05-07T12:48:52+03:00
Общество

Жители Югры в честь 9 Мая участвуют в акции «Окна Победы»

Проект реализуется по всей России
Есен Абилькенов
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Проект реализуется по всей России. Фото: официальный сайт проекта год2020.рфПроект реализуется по всей России. Фото: официальный сайт проекта год2020.рф
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С 1 по 9 мая по всей России проходит акция «Окна Победы», приуроченная к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Жители всех городов и сел украшают окна своих квартир и домов символами Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. Проект является одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы, который объявлен в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Празднование 75-летия Победы в этом году совпало с введением режима самоизоляции – многие мероприятия были отменены или перенесены, а люди не могут покинуть свои дома и поздравить ветеранов лично. Но, несмотря на все ограничения и трудности, мы все равно хотим вместе отметить 9 мая и поблагодарить настоящих героев нашей страны – ветеранов Великой Отечественной войны, сказать им спасибо за героизм и стойкость. Акция «Окна Победы» может стать еще одной ежегодной доброй традицией к 9 мая, к которой можем присоединиться любой желающий.

В течение всей первой декады мая жители по всей России украшают окна символами, которые ассоциируются с Победой. Таким образом во всех населенных пунктах будет создана атмосфера одного из важнейших памятных дней в истории страны. Жители могут изобразить символы Победы с помощью красок, трафаретов, стикеров и других средств. Чтобы распечатать трафареты, можно воспользоваться материалами на сайте https://год2020.рф/окнапобеды. В акции также участвуют больницы, детские дома, воинские части и другие учреждения, которые продолжают работать в период самоизоляции.

К проекту активно присоединились жители Югры. Как рассказала руководитель отдела молодежной политики администрации Ханты-Мансийского района Наталия Чеснокова, жители территории с большим энтузиазмом приняли участие в украшении окон своих домов к празднику, разместив различные атрибуты Дня Победы, надписи, цветы и поздравления.

– Украшены окна не только частных домов, но и школ, детских садов и других учреждений. Для оформления многие жители использовали специальные трафареты. Получилось очень красочно и празднично. Граждане очень активно отозвались на эту идею, что радует. Многие присылали фотографии своих фасадов, – поделилась Наталия Чеснокова.

Руководитель муниципального штаба «Волонтеры Победы» города Пыть-Яха Кароль Пензеш поделился, что горожане принялись массово украшать свои окна и фасады в рамках акции.

– Несмотря на то, что для акции уже заготовлены трафареты и изображения, которыми могут воспользоваться все желающие, каждый житель проявляет еще и свои творческие способности при украшении окон к Дню Победы. Для всех этот день означает свою семейную историю участия в войне. Поэтому неудивительно, что люди так активно участвуют в подобных мероприятиях. Уже сейчас по городу можно увидеть много украшенных окон – Пыть-Ях готов к встрече 9 Мая, несмотря ни на какие сложности, связанные с коронавирусом, – отметил Кароль Пензеш.

Добавим, что акция «Окна Победы» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Российского движения школьников. Участники будут выкладывать фото своих окон в соцсетях в специальных группах, посвященных акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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