2020-05-06T19:59:14+03:00
Происшествия

«Дверь закройте и выйдите отсюда!»: в Югре разъярённый чиновник вытолкал журналистку за дверь

Видео инцидента изучают в следственном управлении СКР [видео]
Есен Абилькенов
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Видео инцидента изучают в следственном управлении СКР. Фото со страницы Игоря Бобылева в сети ВКонтактеВидео инцидента изучают в следственном управлении СКР. Фото со страницы Игоря Бобылева в сети ВКонтакте
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Скандал разразился в югорском городе Пыть-Яхе в результате неудачного визита журналистов к местному чиновнику. Сотрудница городского портала «Пыть-Ях Онлайн» попыталась взять комментарий у главы управления по внутренней политике администрации города Эльдара Кокоева.

Она зашла в кабинет, однако едва успела задать вопрос, как чиновник встал со своего места и со словами «Вы почему здесь находитесь? Кто вам разрешил снимать? Дверь закройте и выйдите отсюда» толкнул дверь, таким образом выставив женщину из кабинета. О конфликте стало известно благодаря видеозаписи, которую сделали журналисты во время визита. Ролик появился в социальных сетях.

Как сообщил житель Пыть-Яха Игорь Бобылев, который разместил видео на своей странице в сети «ВКонтакте», пострадавшие обратились с заявлением в городское управление следственного комитета в связи с превышением должностных полномочий и применением физической силы. Как поясняется, журналисты пытались взять у Кокоева комментарии в связи с созданием нового управления в администрации Пыть-Яха. В администрации Пыть-Яха и следственном управлении СКР изучают видеоматериалы, по которым будут даны оценки действиям участников инцидента.

Стоит добавить, что в конце прошлого года фамилия Кокоева фигурировала с еще одним делом. Как отмечали в следственном комитете Югры, в ведомство поступили материалы уголовного дела в отношении чиновника из управления по Южной Осетии, где ранее работал Кокоев.

ЧИНОВНИК ПЫТЬ-ЯХА ЭЛЬДАР КОКОЕВ БЬЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДВЕРЬЮ КАБИНЕТА. ИНЦИДЕНТ РАССМОТРИТ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ!.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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