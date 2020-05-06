Жители Югры примут участие во Всероссийской акции к 9 Мая

Югорчане активно участвуют в акциях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Дня Победы. В этом году на формат проведения праздничных мероприятий наложила свой отпечаток эпидемиологическая обстановка. Однако это не помешало жителям округа почтить память о Великой Победе и своих земляках, которые ради нее жертвовали собой.

По всему округу проходит акция «Флаги России. 9 Мая». Это всероссийский флешмоб, к которому присоединились и югорчане. В разных городах государственные флаги размещаются на частных домах, муниципальных учреждениях и различных объектах.

В проекте участвуют представители как местных органов власти, так и бизнеса, а также рядовые граждане. Как рассказала руководитель мегионского муниципального молодежного автономного учреждения «Старт» Ольга Зубкова, муниципалитет организует размещение российских триколоров по всему городу на фасадах зданий, центральных улицах, площадях, в памятных местах, а также на улицах, которые носят имена героев войны, и других объектах. Кроме того, флаги появятся на пяти домах в Мегионе, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Всего силами муниципальных органов и волонтеров в городе будет развешано 800 флагов.

– Эта акция призвана показать, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, каждый из нас помнит о подвиге, совершенном советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны. Мы все присоединились к всероссийскому флешмобу, который объединяет всех жителей страны. Если в прошлые годы эти флаги реками текли по улицам российских городов во время проведения парадов, то теперь знамена размещаются в домах. Любой желающий может принять участие в акции: вывесить флаг за окно своей квартиры, на балконе и так далее, – рассказала Ольга Зубкова.

Она отметила, что жители с воодушевлением откликнулись на призыв принять участие во флешмобе. Отметим, что в подготовке к акции принимают участие 117 волонтеров, в том числе 34 представителя ММАУ «Старт».

К акции присоединятся и жители небольших населенных пунктов Югры. Таких как сельское поселение Сентябрьский в Нефтеюганском районе. Глава поселения Людмила Живитченко сообщила, что к Дню Победы планируется разместить по поселку не менее 50 флагов.

– Поселок у нас небольшой – около тысячи жителей. Обязательство по участию во флешмобе взяли на себя жители одного из наших многоквартирных домов, которые украсят его к празднику и развесят множество российских флагов. Но поучаствовать может любой житель поселения. Фраги будут размещены ближе к 9 мая, чтобы сильный ветер, который сейчас дует в наших краях, не сорвал их, – поделилась Людмила Живитченко.

Активно готовятся и проводят акции к 9 Мая и другие муниципалитеты Югры, большие и малые. Организаторы отмечают, что, несмотря на трудности, вызванные борьбой с распространением коронавируса, День Победы объединил жителей. А акции, приуроченные к знаменательной дате, помогут достойно отметить этот праздник, соблюдая режим самоизоляции.