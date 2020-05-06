Коронавирус в Югре, последние новости на 7 мая 2020: рейс из Душанбе и необычные роды в Ханты-Мансийске

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 7 мая 2020 года.

1. Рейс с югорчанами прибыл в Сургут из Душанбе накануне, 6 мая. Ранее соотечественники не могли вылететь домой из-за пандемии коронавируса. Для прибывших подготовлены места в обсерваторе.

- В аэропорту Сургута высадились 64 человека, остальные продолжили путь до Екатеринбурга. Из числа прибывших в Сургут: четверо - жители ЯНАО, один - Томской области, они будут доставлены до родных городов автомобильным транспортом, - сообщили в пресс-службе департамента общественных и внешних связей Югры.

2. Еще шесть югорчан полностью излечились от коронавируса: их двойной анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.

3. Большинство новых случаев заражения инфекцией произошли в Сургутском районе

4. В Югре в первые три месяца 2020 года появились на свет 1641 новорожденных. Один малыш родился при необычных обстоятельствах:

- В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска медработники приняли роды у молодой беременной женщины, контактировавшей с человеком, у которого выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию. Благодаря слаженной работе специалистов югорчанка родила мальчика весом 3300 граммов. Малыша обследовали. Все прошло успешно, молодая мама и ее ребенок здоровы, - написала у себя в аккаунте в «Инстаграме» Наталья Комарова.

5. Югорчанам рассказали, как можно присоединиться к празднованию Победы, несмотря на пандемию. Акции «Бессмертный полк Югры онлайн» и «Сад памяти» ждут участников.

Итак, всего на 7 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 537 случаев коронавирусной инфекции, 165 человек выздоровели, четверо пациентов ранее умерли, 6675 подлежат наблюдению, а 15 271 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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