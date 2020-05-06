Аллея сказок Ханты-Мансийска пополнилась новыми персонажами

На центральной детской площадке в парке имени Бориса Лосева завершили монтаж новых сказочных персонажей.

- Самым первым жителем аллеи сказок был топиарный мишка с корзиной. В 2019 году там поселились: Крокодил Гена и Чебурашка, Волк и Заяц из мультфильма «Ну погоди!», Большая черепаха и Львёнок из мультфильма «Как львенок и черепаха песенку пели», - отметили в пресс-службе столицы ХМАО.

Теперь к упомянутым героям присоединились новые персонажи советских и российских мультиков: Кот в сапогах, Маша и Медведь, Винни-Пух, Пяточек, ослик Иа, попугай Кеша, кот Леопольд и мыши-хулиганы.

Добавим, что хантымансийцы смогут вскоре полюбоваться обновленной аллей сказок, сразу после отмены режима обязательной самоизоляции.