2020-05-06T07:41:45+03:00
Общество

Рейс с югорчанами прибыл в Сургут из Душанбе

Для прибывших подготовлены места в обсерваторе
Руслан Савинов
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Рейс с югорчанами прибыл в Сургут из ДушанбеРейс с югорчанами прибыл в Сургут из ДушанбеФото: pixabay.com
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Сегодня, 6 мая, 190 человек доставлено в Россию из Таджикистана рейсом из Душанбе. Ранее они не могли вылететь домой из-за пандемии коронавируса.

- В аэропорту Сургута высадились 64 человека, остальные продолжили путь до Екатеринбурга. Из числа прибывших в Сургут: четверо - жители ЯНАО, один - Томской области, они будут доставлены до родных городов автомобильным транспортом, - сообщили в пресс-службе департамента общественных и внешних связей Югры.

- Югорчане с рейса в обязательном порядке пройдут необходимые санитарно-карантинные мероприятия. Для них, при необходимости, подготовлены места в обсерваторе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.

Добавим, что ранее спецрейс доставил в аэропорт жителей Югры, ЯНАО и иных регионов, которые не могли вернуться из Азии из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения на время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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