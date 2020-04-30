В Югре приняты эффективные меры по борьбе с COVID-19

Власти Югры продолжает повышать эффективность мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в округе. В числе таких мер различные ограничения для предотвращения скоплений граждан, организация слаженной работы всех медицинских служб и ведомств, работа по поддержке малого бизнеса и так далее.

Напомним, по поручению главы государства по всей стране поставлена задача обеспечить дополнительный фонд на 95 тысяч специализированных коек для лечения больных COVID-19. Уже в начале этой недели в Ханты-Мансийском автономном округе было обеспечено почти 900 мест коечного фонда в 11 медучреждениях. Это почти на 7 процентов превысило расчетный показатель, который установил Минздрав. Благодаря работе правительства совместно с профильными учреждениями в регионе утвердили схему размещения и установки медицинского оборудования, а также обеспечение больниц кадрами.

Также большая работа в Югре проведена по оказанию помощи малому и среднему предпринимательству. Так, собственники бизнеса могут воспользоваться отсрочкой по оплате аренды муниципального имущества как минимум до следующего года. Предпринимателям не придется платить штрафы за просрочку при использовании земельных участков.

Отмечается, что в Югре есть свои особенности, продиктованные спецификой экономики региона, где сосредоточены основные предприятия по добыче нефти и газа. А это означает, что на них занято большое количество вахтовиков, которые не проживают постоянно на территории округа. Поселки, где проживают сотрудники, привлекаемые к работе на основе вахтового метода, могут служить потенциальными очагами инфекции. Чтобы исключить такую угрозу, правительство Югры по распоряжению губернатора Натальи Комаровой инициировало организацию в нефтегазодобывающих компаниях, буферных зон, в которых обеспечиваются все условия для изоляции людей во избежание лишних контактов.

К вахтовикам, прибывающих на территорию Югры, предъявляются особые требования, а организации, на которых они работают, должны нести ответственность за здоровье своих сотрудников и создавать все условия для недопущения распространения коронавируса на своих производственных площадках.

Власти округа во главе с губернатором Натальей Комаровой наладили эффективное взаимодействие с предприятиями региона по этому вопросу. В числе первых на призыв правительства Югры откликнулись дочерние компании «Газпрома», продлив вахту для своих сотрудников. Таким образом, сократилось количество перемещений граждан как внутри округа, так и за его пределы, что соответствует правилам самоизоляции.

Все эти действия и решения властей округа позволяют сдерживать распространение коронавируса и при этом оказывают поддержку компаниям, которые не могут прервать свою работу. Также не остается без внимания и малое предпринимательство, которое в этой сложной ситуации нуждается в поддержке.