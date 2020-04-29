Коронавирус в Югре, последние новости на 30 апреля 2020: новый очаг инфекции и смерть третьего пациента

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 30 апреля 2020 года.

1. В Югре скончался третий пациент с коронавирусом. Пневмонию, вызванную инфекцией, не удалось победить:

- Пациент был старше 65 лет с рядом сопутствующих хронических заболеваний. Несмотря на проводимое лечение, течение тяжелой коронавирусной пневмонии завершилось смертью. Врачи делали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в депздраве ХМАО.

2. В ХМАО доставят тысячу переносных инфракрасных термометров. Поставки прибудут уже на следующей неделе.

3. Власти региона заявили о готовности к запуску системы цифровых пропусков. Фаза тестирования завершена. Подробности и назначение системы в нашем материале.

4. Еще четверо югорчан полностью излечили от коронавируса.

5. Медработников Югры, борющихся с пандемией, еженедельно тестируют на коронавирус. Однако один очаг инфекции все же зафиксирован в медучреждении: в каком именно читайте по ссылке.

6. Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе. Появляются также и новые очаги.

7. В Нижневартовске продолжили дезинфекцию общественных пространств. За сутки обрабатывают не менее десятка улиц.

Итак, всего на 30 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 366 случаев коронавирусной инфекции, 69 человек выздоровели, три пациента умерли, 5310 подлежат наблюдению, а 14703 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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