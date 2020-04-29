2020-04-29T19:12:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В подъезде жилого дома в Нефтеюганске ввели карантин

Точные сроки окончания ограничения пока не известны
Руслан Савинов
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В подъезде жилого дома в Нефтеюганске ввели карантинВ подъезде жилого дома в Нефтеюганске ввели карантинФото: pixabay.com
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Главный государственный санитарный врач Нефтеюганска Александр Щербаков. подписал постановление по ограничительным мероприятиям во втором подъезде дома №64 в 11-ом микрорайоне для предотвращения распространения коронавируса.

- В Нефтеюганске, где жил пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом, издано постановление о самоизоляции контактных жильцов семи квартир, членов семьи и соседей, которые находятся в том же подъезде, - сообщили представители оперштаба региона.

Подчеркивается, что запрещены посещения лиц, не проживающих в упомянутом подъезде, за этим проследят органы МВД.

- Проживающие могут выходить только в магазин и аптеки на период самоизоляции. Медики будут ежедневно контролировать состояние здоровья и при необходимости своевременно госпитализируют, — пояснили в управлении Роспотребнадзора Югры.

Добавим, что в доме введен пропускной режим и дезинфекции подъезда многоэтажки дважды в день. Постановление санитарного врача действует до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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