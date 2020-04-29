2020-04-29T14:32:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре скончался третий пациент с коронавирусом

Пневмонию, вызванную инфекцией, не удалось победить
Руслан Савинов
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В Югре умер еще один пациент с коронавирусомВ Югре умер еще один пациент с коронавирусомФото: pixabay.com
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В Нефтеюганской окружной больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19: у мужчины была тяжелая форма пневмонии.

- Пациент был старше 65 лет с рядом сопутствующих хронических заболеваний. Несмотря на проводимое лечение, течение тяжелой коронавирусной пневмонии завершилось смертью. Врачи делали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в депздраве ХМАО.

- Необходимо соблюдать все меры безопасности, и главное – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция может быть опасна для людей любого возраста, - напоминили югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую круглосуточную горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Напомним, что ранее в регионе была зафиксирована смерть от коронавируса 70-летней сургутянки и 50-летнего вахтовика с Приобского месторождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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