2020-04-29T11:15:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 апреля 2020 года – 366 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 29 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 апреля 2020 года – 366 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 апреля 2020 года – 366 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 апреля 2020 года: 366 человек, за сутки зафиксировано 28 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 5 841 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1830 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 99 399 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 10286 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 102 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончалось 972 человека.

Таким образом, к настоящему моменту в ХМАО ситуация такова: 366 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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