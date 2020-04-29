Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 апреля 2020 года – 366 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 апреля 2020 года: 366 человек, за сутки зафиксировано 28 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 5 841 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1830 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 99 399 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 10286 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 102 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончалось 972 человека.

Таким образом, к настоящему моменту в ХМАО ситуация такова: 366 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.