Коронавирус в Югре, последние новости на 6 мая 2020: обязательный масочный режим, подпольная вечеринка и подробности инцидента девушки с рейса из Москвы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 6 мая 2020 года.

1. Вартовчанин в перчатках и одноразовой маске совершил дерзкое ограбление. Подозреваемый уже найден. Подробности в нашем материале.

2. Полиция Сургута обнаружила подпольную вечеринку. Директор ресторана пока не найден:

- Накануне стало известно, что в одном из закрытых ресторанов проходит вечеринка. В ходе проверки было обнаружено девять человек. Каждому из них грозит штраф в 30 тысяч рублей, - рассказали полицейские.

3. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске. Врачи делают все возможное для локализации инфекции.

4. Девушка с рейса «Москва - Нижневартовск» не знала о своем инфицировании коронавирусом. Стали известны важные обстоятельства нашумевшего накануне инцидента.

- На самом деле ситуация выглядела следующим образом. На момент принятия решения о том, что ребенок должен прилететь в Нижневартовск, ни ребенок ни родители не обладали информацией о том, что взятые тесты являются положительными на COVID-19, - прокомментировал замглавы города Николай Лукаш.

5. Губернатор ХМАО заявила о введении обязательного масочного режима.

Итак, всего на 6 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 508 случаев коронавирусной инфекции, 159 человек выздоровели, четверо пациентов умерли ранее.

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