Вартовчанин в перчатках и одноразовой маске совершил дерзкое ограбление
В дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение о том, что из офиса микрофинансовой организации похищены 26 тысяч рублей и два телефона.
- Установлено, что неизвестный в перчатках и одноразовой маске зашел в помещение учреждения и открыто похитил деньги и мобильный телефон сотрудницы, а также служебный телефон организации,- пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Вскоре оперативники выяснили что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый 40-летний житель Нижневартовска.
Отмечается, что при задержании у подозреваемого изъяли часть денег и гаджет сотрудницы, второй телефон нашли недалеко от места задержания. Мужчина пояснил, деньги ему были необходимы для выплаты долга.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Мужчина под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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