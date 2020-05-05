Вартовчанин в перчатках и одноразовой маске совершил дерзкое ограбление

В дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение о том, что из офиса микрофинансовой организации похищены 26 тысяч рублей и два телефона.

- Установлено, что неизвестный в перчатках и одноразовой маске зашел в помещение учреждения и открыто похитил деньги и мобильный телефон сотрудницы, а также служебный телефон организации,- пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре оперативники выяснили что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый 40-летний житель Нижневартовска.

Отмечается, что при задержании у подозреваемого изъяли часть денег и гаджет сотрудницы, второй телефон нашли недалеко от места задержания. Мужчина пояснил, деньги ему были необходимы для выплаты долга.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Мужчина под арестом.