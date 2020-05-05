2020-05-05T10:50:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 5 мая 2020 года превысило полтысячи человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 5 мая 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 5 мая 2020 года превысило полтысячи человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 5 мая 2020 года превысило полтысячи человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 мая 2020 года: 508 человек, за сутки зафиксировано 41 новый случай. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 10 102 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1770 человека.

- Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 95 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 1451 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 505 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24