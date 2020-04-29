В Югре распустились цветки сакуры

В Покачах объявили «Сезон цветения сакуры»: на улицах города стали появляться инсталляции с искусственными деревьями. Больше подробностей удалось узнать от пресс-службы администрации города.

- Деревья в сквере города Пыть-Ях преображаются благодаря коллективному труду и старанию каждого участника. На одну «сакуру» уходит до шести мешков искусственных цветов и несколько часов кропотливой работы, - пояснили власти Пыть-Яха.

Искусственное цветение поддержит настроение горожан до того момента, пока не распустятся настоящие весенние цветы:

- Все должно быть сделано качественно, ведь деревья будут радовать горожан до самой осени, - уточнили организаторы установки инсталляций.