2020-04-29T13:15:35+03:00
Общество

В Югре распустились цветки сакуры

Однако пчел эти растения не заинтересуют
Руслан Савинов
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В Югре расцвели цветки сакуры. Фото администрации Пыть-ЯхаВ Югре расцвели цветки сакуры. Фото администрации Пыть-Яха
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В Покачах объявили «Сезон цветения сакуры»: на улицах города стали появляться инсталляции с искусственными деревьями. Больше подробностей удалось узнать от пресс-службы администрации города.

- Деревья в сквере города Пыть-Ях преображаются благодаря коллективному труду и старанию каждого участника. На одну «сакуру» уходит до шести мешков искусственных цветов и несколько часов кропотливой работы, - пояснили власти Пыть-Яха.

Искусственное цветение поддержит настроение горожан до того момента, пока не распустятся настоящие весенние цветы:

- Все должно быть сделано качественно, ведь деревья будут радовать горожан до самой осени, - уточнили организаторы установки инсталляций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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