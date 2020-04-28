Коронавирус в Югре, последние новости на 29 апреля 2020: рыбаки – нарушители самоизоляции и строгие правила для курьеров

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 29 апреля 2020 года.

1. В ХМАО превысили план по организации коек для госпитализации пациентов с коронавирусом. Известно, что больничные места оснащены всем необходимым медоборудованием.

2. В регионе подготовили 21 объект для изоляции. Так, в обсерваторах предусмотрены места для 1030 пациентов. Подробности в нашем материале.

3. Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Ханты-Мансийском районе. Об этом сообщил Роспотребнадзор по ХМАО.

4. Сургутский ОМОН задержал рыбаков – нарушителей самоизоляции. Одна из причин задержания - временный запрет на ловлю рыбы.

5. Еще девять югорчан излечились от коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе - 65 человек.

6. Курьерам доставки товаров в ХМАО детально прописали порядок работы. Один из важных пунктов: разносчикам строго запрещено заходить в квартиру покупателя. Приветствуется только бесконтактная оплата.

7. Многодетная мать из Нижневартовска шьет маски для детей-инвалидов. Она одна из многих представителей движения «Матери России» в городе.

Итак, всего на 29 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровели, два пациента умерли, 4818 подлежат наблюдению, а 13390 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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