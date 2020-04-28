2020-04-28T16:08:07+03:00
Происшествия

Сургутянка нанесла полицейскому шесть ударов

Женщина была пьяна
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутянка нанесла полицейскому шесть ударовСургутянка нанесла полицейскому шесть ударовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, женщину подозревают в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, 19 апреля 2020 года около 21:00 подозреваемая была очень пьяна.

- В квартире одного из домов Сургута для пресечения противоправного поведения супруга, нарушающего ее спокойствие и общественный порядок, он вызвала полицию, - начали свой рассказ стражи порядка.

Однако, когда полицейские приехали, сургутянка стала мешать доставке ее супруга на медицинское освидетельствование.

- Женщина нанесла не менее шести ударов руками и ногами по различным частям тела сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения, - пояснили правоохранители.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления: расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24