Спецрейс с югорскими туристами прибыл в аэропорт Сургута

Спецрейс авиакомпании «ЮТэйр» прибыл в аэропорт Сургута сегодня утром, 28 апреля.

- Все пассажиры, жители Югры, Ямала и Тюменской области и нескольких других регионов РФ, пройдут карантинные мероприятия: 14 - дневный режим самоизоляции под меднаблюдением в обсерваторе либо дома, - пояснили в оперштабе ХМАО.

Отмечается, что жители Ямала и Тюменской области на специальном транспорте направятся в родные города.

- Граждане - жители других субъектов РФ - будут размещены в обсерваторе на базе комплекса «Олимпия» в Сургуте, - уточнили представители оперативного штаба.

Напомним, ранее туристы не могли вернуться домой из-за прекращения авиасообщения по причине пандемии коронавируса.