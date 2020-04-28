2020-04-28T09:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Спецрейс с югорскими туристами прибыл в аэропорт Сургута

Прибывших ждет обязательный 14 - дневный режим самоизоляции
Руслан Савинов
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Спецрейс с югорскими туристами прибыл в аэропорт Сургута. Фото оперштаба ХМАО.Спецрейс с югорскими туристами прибыл в аэропорт Сургута. Фото оперштаба ХМАО.
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Спецрейс авиакомпании «ЮТэйр» прибыл в аэропорт Сургута сегодня утром, 28 апреля.

- Все пассажиры, жители Югры, Ямала и Тюменской области и нескольких других регионов РФ, пройдут карантинные мероприятия: 14 - дневный режим самоизоляции под меднаблюдением в обсерваторе либо дома, - пояснили в оперштабе ХМАО.

Отмечается, что жители Ямала и Тюменской области на специальном транспорте направятся в родные города.

- Граждане - жители других субъектов РФ - будут размещены в обсерваторе на базе комплекса «Олимпия» в Сургуте, - уточнили представители оперативного штаба.

Напомним, ранее туристы не могли вернуться домой из-за прекращения авиасообщения по причине пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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