2020-04-27T19:28:38+03:00
Общество

«Газпром нефть» внедряет грузовые беспилотники на месторождениях Югры

Электромобиль без водителя фиксирует появление на дороге транспорта и пешеходов, автоматически изменяя скорость и траекторию движения
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Беспилотный электромобиль в ХМАОБеспилотный электромобиль в ХМАО
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«Газпромнефть-Хантос» и «Газпромнефть-Снабжение» (дочерние компании «Газпром нефти») при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры успешно провели испытания беспилотного транспорта на Южной части Приобского месторождения. В перспективе техника под контролем искусственного интеллекта может взять на себя большинство логистических операций на промыслах в Западной Сибири.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В ходе испытаний нефтяники проверили функциональность беспилотного электромобиля ГАЗель Next Электро и возможность его использования при решении типовых транспортных задач на внутрипромысловых дорогах. Участники эксперимента оценили маневренность, безопасность движения, дальность автономного хода и стабильность связи беспилотника с центром дистанционного контроля. Техника продемонстрировала свои возможности по самостоятельному выявлению препятствий и корректировке маршрута с учетом непредвиденных ограничений. Машина фиксировала появление на дороге постороннего транспорта и пешеходов, автоматически изменяя скорость и траекторию движения.

«Сегодня искусственный интеллект помогает нам в поиске углеводородов, обустройстве месторождений и в ежедневной разработке промыслов, - пояснил заместитель генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев. - Цифровые технологии стали не просто инструментом увеличения эффективности производства, но и ключом к повышению качества и, главное, безопасности работы человека. Это является для нас абсолютным приоритетом и особенно актуально в суровых природно-климатических условиях Западной Сибири».

Беспилотный автомобиль подтвердил свою эффективность при движении с остановками по маршруту на расстояния до 30 км. Средняя скорость при тестировании составила 40 км/ч. Общий пробег в беспилотном режиме превысил 90 км. Электромобиль успешно справился со всеми заданиями при полном соблюдении правил дорожного движения. Испытания доказали потенциал применения беспилотников ГАЗель Next на внутрипромысловых дорогах активов «Газпром нефти» в Западной Сибири.

НА ВАХТУ В 2021 ГОДУ

По итогам тестирования заводу-производителю были направлены уточняющие требования к электромобилю для повышения надежности его эксплуатации. После их учета технику ожидает следующий раунд испытаний. Заступить на вахту на месторождениях ХМАО первые грузовые беспилотники могут уже в 2021 году.

Благодаря поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Министерство промышленности и торговли России включило ХМАО в перечень территорий по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей. Это сделало возможным проведение эксперимента по испытанию инновационной техники на месторождениях региона. Со стороны «Газпром нефти» за реализацию проекта отвечал Центр инноваций в логистике «Газпромнефть-Снабжения» — дочернего предприятия компании.

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ – МИНУС 30 ПРОЦЕНТОВ

Ранее тестирование беспилотной техники прошло на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов), разрабатываемом «Мессояханефтегазом» (совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти»). Совместный проект «Газпром нефти» и группы компаний «КАМАЗ» развивается при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Тестирование подтвердило потенциал использования беспилотных автомобилей «КАМАЗ» в логистических операциях в суровых природно-климатических условиях Заполярья.

Обратим внимание, что «Газпром нефть» последовательно проводит цифровизацию своих предприятий в ХМАО-Югре. Компания создала в регионе Центр управления добычей, контролирующий производственные процессы на месторождении с помощью технологии цифровых двойников. В начале 2020 года «Газпромнефть-Хантос» в партнерстве с «Газпромнефть-Снабжением» создали на Южно-Приобском месторождении цифровое логистическое пространство, которое состоит из функциональных зон – приемки и отгрузки, комплектации, дополненной реальности, временного хранения, консольных стеллажей, безлюдной зоны работы автоматизированного палетоперевозчика. Инновационный подход позволил оптимизировать площади хранения до 40%, увеличить скорость доступа к товару до 50%, снизить операционные затраты на логистику до 30%.

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