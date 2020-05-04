Коронавирус в Югре, последние новости на 5 мая 2020: беспечная югорчанка «отправила» пассажиров самолета на самоизоляцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 5 мая 2020 года. Беспечная югорчанка «отправила» пассажиров самолета на самоизоляцию.

Девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск, скрыла COVID-19. Как выяснилось, у нее на руках была справка с подтвержденным диагнозом, однако ее родители не посчитали нужным обратиться в профильные ведомства, чтобы сообщить о заражении дочери. Таким образом, юная югорчанка подвергла угрозе не только всех пассажиров самолета, на котором она прилетела, но и контактировавших с ней людей.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 мая 2020 года составило 467 человек. За сутки зафиксировано 18 новых случаев в 3 муниципальных образованиях.

Больше всего зараженных в Мегионе (9), в Нефтеюганске – 5 и Нижневартовске 4. Из них пять заболевших – это дети, два человека от 18 до 29 лет, еще два – от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет – пять случаев, от 50 до 59 лет – два, и старше 60 лет – также два случая.

Также стало известно, что из ранее установленных очагов выявили 15 случаев, контакт уточняется в 3 случаях. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 4 случая, с симптомами ОРВИ – 6 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 8.

В регионе выписаны в связи с выздоровлением еще 10 пациентов. Общее количество выздоровевших – 148 человек.