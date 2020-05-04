2020-05-04T11:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 мая 2020 года составило 467 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 4 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 мая 2020 года составило 467 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 мая 2020 года составило 467 человек. Фото - pixabay.com.
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 мая 2020 года составило 467 человек. За сутки зафиксировано 18 новых случаев в 3 муниципальных образованиях. Об этом сообщает оперативный штаб Югры со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

Больше всего зараженных в Мегионе (9), в Нефтеюганске – 5 и Нижневартовске 4. Из них пять заболевших – это дети, два человека от 18 до 29 лет, еще два – от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет – пять случаев, от 50 до 59 лет – два, и старше 60 лет – также два случая.

Также стало известно, что из ранее установленных очагов выявили 15 случаев, контакт уточняется в 3 случаях. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 4 случая, с симптомами ОРВИ – 6 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 8.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на 10.40 4 мая в регионе выписаны в связи с выздоровлением еще 10 пациентов. Общее количество выздоровевших – 148 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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