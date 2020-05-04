Девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск, скрыла коронавирус

Девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск, скрыла COVID-19. Как выяснилось, у нее на руках была справка с подтвержденным диагнозом, однако ее родители не посчитали нужным обратиться в профильные ведомства, чтобы сообщить о заражении дочери. Таким образом, юная югорчанка подвергла угрозе не только всех пассажиров самолета, на котором она прилетела, но и контактировавших с ней людей.

Информацию подтвердил мэр Нижневартовска на заседании регионального штаба по профилактике коронавируса.

– Да, мы ничего не скрываем - это так. Это беспечность родителей, потому что барышня прилетела не взрослая, скажем так. На знаю, есть ли там состав преступления, но УВД точно должны разбираться, – отметил Василий Тихонов.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин не стал оперировать цифрами, однако стало известно, что все пассажиры самолета и люди, которые вступили в контакт с девушкой, находятся на обязательной двухнедельной самоизоляции. У них уже взяли анализы, теперь врачи наблюдают за их состоянием.

Пока неизвестно, грозит ли северянке уголовная ответственность: это решат полицейские, которым передана вся информация о произошедшем.

Напомним, что по последним данным в ХМАО-Югре зафиксировано 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 35 человек, умерли три человека.

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